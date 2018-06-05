مسلسل هاني سلامة مهدد بالإيقاف.. لهذا السبب

مع بدء العد التنازلي لانتهاء موسم الدراما الرمضانية، تعرّض صناع مسلسل #فوق_السحاب الذي يقوم ببطولته #هاني_سلامة لصدمة شديدة، قد تتسبب في وقف عرض المسلسل.

وفي التفاصيل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر قرارا بتوجيه الإنذار الأخير إلى الشركة المنتجة للمسلسل الذي يعرض في الوقت الحالي، بسبب المشاهد التي يتضمنها العمل وتحتوي على تعاط للمخدرات والتدخين.

وطالب المجلس في إنذاره أن يتم حذف تلك المشاهد من الحلقات المتبقية، على أن تحذف من الحلقات السابقة حينما يعاد عرضها مرة أخرى.

واستند المجلس في قراره إلى القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والقرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017، وكذلك توصية لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقد تضمن المسلسل مشاهد يقوم فيها أب بشراء المخدرات والإعلان عن سعرها أمام نجله، كما يطلب من ابنه أن ينضم إليه في تدخينها، بالإضافة إلى عدد آخر من المشاهد الصادمة.

وبناءً على ما تم رصده، طالب المجلس الشركة المنتجة والقناة التي تعرض المسلسل بحذف المشاهد من الحلقات المتبقية، وإعادة مونتاج الحلقات التي تم عرضها وحذف تلك المشاهد منها، حرصا على عدم الترويج للمخدرات والتدخين، على أن يتم وقف بث المسلسل في حال لم يتم الالتزام بذلك الأمر، كما طالب المجلس الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار.