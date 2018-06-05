هل يعلن عمرو دياب زواجه من دينا الشربيني خلال أيام؟

من جديد عادت الأخبار الخاصة بالفنان عمرو دياب ودينا الشربيني إلى الواجهة، إلا أنها حملت أخباراً مفاجأة هذه المرة، حيث أفادت الأنباء أن الثنائي الذي شغلت أخباره الجمهور خلال الأشهر الماضية، يستعد لإقامة زفافه خلال الفترة المقبلة ليحسما جدل علاقتهما بشكل نهائي.

وذكرت بعض التقارير أن الزفاف سيقام بعد إجازة عيد الفطر، ومازال مكانه لم يحدد بعد، وإن كانت جزيرة ميكونوس هي الأقرب، وهي إحدى الجزر اليونانية التي قدم بها الهضبة أكثر من حفل غنائي.

ورغم تكتم الثنائي على كافة التفاصيل، فإن البعض أكد على كونهما يوشكان على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالزفاف وقائمة المدعوين.

وظهر الثنائي معاً خلال الأيام الماضية بصحبة نور ابنة عمرو دياب، وقيل إن الصورة تم التقاطها خلال تواجدهما في لندن أثناء حضور عمرو دياب حفل تخرج أبنائه.