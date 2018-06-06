أحمد الفيشاوي يعلن خطوبته للمرة السادسة.. والعروس؟

أعلن الفنان المصري، #أحمد_الفيشاوي، عن ارتباطه بفتاة جديدة من خارج الوسط الفني، بعد أيام من إقامة حفل الخطوبة العائلي.

ونشر الفيشاوي صورة عبر حسابه على #إنستغرام" تجمعه بخطيبته ندى الكامل، التي ارتبط بها قبل فترة قصيرة، وأقيم حفل الخطوبة الخاص بهما الشهر الماضي بمنزل العروس.

وتواجد به الفنان المصري بصحبة والده الفنان، فاروق الفيشاوي، إضافة إلى عائلة العروس، إلا أنه تكتم على كافة التفاصيل التي قامت العروس بنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار الفيشاوي أن يعلن عن الأمر قبل أيام حينما حل ضيفاً على قناة "العربية"، قبل أن ينشر، الأربعاء، صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليها قائلا "She Said Yes" وبجانب التعليق صورة لخاتم الخطوبة.

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ويستعد الفيشاوي لإتمام زيجته السادسة بعدما تزوج 5 مرات من قبل، كما أن لديه ابنة تدعى "لينا" من زوجته الأولى هند الحناوي.