بعد غضب سوداني.. ممثل كويتي يعتذر ويعلن اعتزاله

أعلن الممثل الكويتي #حسن_البلام اعتزاله التقليد، وقدم اعتذاره عن أي إساءات بدرت منه، وذلك بعد اللغط الذي أحدثه مسلسل "بلوك غشمرة" الذي يقتسم بطولته مع رفيقه #عبدالناصر_درويش.

وقال في بيان توضيحي، الأربعاء، على حسابه على إنستغرام: "من (الجمهور) من أساء فهمي ومنهم من تجاوز الحدود الأدبية بالنقد وغيره من الكلام الجارح، سواءً من إخواني السودانيين وأهلي الحساوية وغيرهم في الكويت أو في السعودية". وأضاف: "أنا لا أقبل أن أكون سبب إزعاج لأحد أو أتسبب بأي إساءة لأي من كان وأنتم أعزاء"، موضحاً أنه لا يحمل أي توجهات قائمة على تصنيفات عرقية أو طائفية أو قبلية.

كما أكد على احترامه للجمهور، قائلاً: "كوني أحترم جمهوري، نساءهم قبل رجالهم، صغارهم قبل كبارهم، أنا أعتذر عن كل ما قدمته وتسبب بإساءة لأحد، ومن هذه اللحظة أنا أعتزل التقليد نهائياً والسموحة والاعتذار للجميع".

وكان البلام تعرض لانتقادات واسعة من ناشطين سودانيين في مواقع التواصل على خلفية حلقة من المسلسل وصفوها بالمسيئة.

وظهر بعد ذلك في مقطع فيديو أبدى فيه أسفه واعتذاره لهم، فيما طالبه البعض بالتوقف عن الإساءات والتجريح والسخرية، وأن يستوعب أن ما يقوم به بعيد عن الفكاهة.