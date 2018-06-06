هكذا تطورت علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

ربما تشهد الأيام المقبلة إسدال الستار على قصة #عمرو_دياب و #دينا_الشربيني، ذلك الثنائي الذي ظل لأكثر من عام كامل يضع الجمهور في حيرة كبيرة بسبب علاقتهما وما يصاحبها من تسريبات.

وخلال الساعات الماضية، سرت بعض الأنباء التي تتحدث عن اقتراب زفاف الثنائي، على أن يتم ذلك بعد إجازة عيد الفطر، في إحدى الجزر اليونانية التي أقام بها الهضبة العديد من الحفلات.

الجمهور الذي فوجئ العام الماضي بأخبار تتحدث عن ارتباط سري بين الثنائي، لم ينتظر طويلاً حتى خرج والد دينا الشربيني لينفي تلك الأقاويل، مؤكدا أن ما يجمعهما هو فيلم عمرو دياب الجديد.

بدورها، تولت هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب، مهمة نفي تلك الأخبار، مؤكدة وقتها أن عمرو دياب مشغول بالإعداد لألبومه الجديد ولا توجد لديه خطط للارتباط.

بعدها، أطلق الهضبة ألبومه الجديد الذي احتوى على الأغنية التي عرفت باسم "برج الحوت" رغم أنها تحمل اسم "أجمل عيون"، والتي تسببت في جدل كبير، بعد أن ربط الجمهور بينها وبين دينا الشربيني التي كشفت من قبل عن كونها من مواليد برج الحوت.

توالت بعدها حفلات عمرو دياب، والتي كانت دينا الشربيني ضيفة دائمة عليها، ولم تجد حرجا في أن تلتقطها كاميرات المصورين وهي ترقص على أنغام أغنية "برج الحوت".

وأمام الأقاويل المنتشرة، كانت المفاجأة هي ظهور دينا بصحبة عمرو في الاحتفال بعيد ميلاد الأخير، حيث دخلا إلى قاعة الاحتفال سويا، وقيل إن دينا هي من أشرفت على تنظيم الاحتفال.

إلا أن عمرو دياب حاول سريعا أن يصد تلك الشائعات، ونشر صورة تجمعه بدينا الشربيني والمخرج طارق العريان والمنتج تامر مرسي والمؤلف تامر حبيب، وعلق عليها بكونهم فريق عمل فيلمه الجديد. وقد التقطت الصورة في الاحتفال بعيد ميلاد عمرو دياب.

ورطة الأصدقاء

قصة عمرو ودينا لم يسلم منها زملاء الثنائي، بعدما تورطوا في الأمر بشكل غير مباشر، حيث كانوا ينشرون عددا من الصور التي تكشف مدى تطور علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني.

من بين هؤلاء، شادي شامل الذي تواجد بحفل عمرو دياب الذي أقامه بدبي برأس السنة، فظهر إلى جوار دينا الشربيني ليكشف عن تواجدها بالحفل.

من جهتها، نشرت بوسي شلبي مقطع فيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلاد دينا الشربيني، وكان الحضور يغني "برج الحوت" ليقول أحدهم بعدها إن الأغنية قدمت خصيصا من أجل دينا الشربيني.

كما وجه الفنان عمرو عبد العزيز التهنئة للثنائي على الزواج، قبل أن يعود وينفي الأمر، مؤكداً أنه انساق وراء ما تم نشره في الصحف فيما يخص هذا الأمر.

الثنائي لم يحاولا تفسير الأمر، رغم ما يتم تداوله من صور وأخبار، كان من بينها حضورهما لمباراة مصر والكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري.

ونشر كلاهما صورا تفيد بتواجدهما معا في المكان نفسه من أجل متابعة المباراة، فيما التقطتهما عدسات الكاميرا وهما معا في دبي يتسوقان.

وأثناء انشغال دينا الشربيني بتصوير مسلسلها "مليكة" الذي يعرض في الوقت الحالي، توجه عمرو دياب في أمر نادر من أجل زيارتها بموقع التصوير، كما تولت شركته "ناي" تنفيذ الموسيقى الخاصة بالمسلسل.