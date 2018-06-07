شاهد توم كروز يقفز من ارتفاع 25 ألف قدم

قفز #توم_كروز من فوق أسطح بنايات وانزلق على ناطحات سحاب وتشبث بطائرة من الخارج خلال إقلاعها، وذلك ضمن أدواره كبطل لأفلام الحركة.

والآن بوسع النجم السينمائي الأميركي أن يزعم أنه أول ممثل يقفز بمظلة من ارتفاع كبير أمام الكاميرات فيما تعرف بقفزة "هالو" التي تعني "القفز من ارتفاع كبير وفتح المظلة عندمستوى قريب من الأرض" ولا يقوم بها سوى العسكريين المحترفين في العادة ويستخدمونها كوسيلة لتفادي رصد الأعداء لهم.

أدى كروز (55 عاما) هذه الحركة المثيرة خلال تصوير النسخة الجديدة من سلسلة أفلامه الشهيرة ( #ميشن_إمبوسيبل) صاحبة الإيرادات الضخمة.

A full year in the making. Check out how we did it. #MissionImpossible Falloutpic.twitter.com/FMsPWfSZfR — Tom Cruise (@TomCruise) June 3, 2018

وفي النسخة الجديدة التي تحمل اسم "ميشن إمبوسيبل- فول آوت" يؤدي كروز دور العميل إيثان هانت.



وقال صناع الفيلم في فيديو نشر ترويجا للفيلم المقرر عرضه الشهر المقبل، إن كروز يقفز من الطائرة على ارتفاع 25 ألف قدم (7600 متر) ويفتح المظلة على مسافة تقل عن ألفي قدم (600 متر) فقط من الأرض.

وللإعداد للحركة التي تكتنفها مخاطر انخفاض الضغط خلال السقوط بسرعة 320 كيلومترا في الساعة، تدرب كروز على جهاز صنع خصيصا لهذا الغرض واستخدم خوذة خاصة.

وأصيب كروز بكسر في الكاحل العام الماضي خلال تصوير مشهد آخر من نفس الفيلم عندما قفز بين مبنيين وارتطم بجدار.