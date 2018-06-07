ندين نجيم تكشف لـ "العربية.نت" سر الهيبة 3  

قالت الممثلة #ندين_نسيب_نجيم حول ما تردد من أنباء عن مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" في تصريح خاص لها مع "العربية.نت" إنه لن يجمع عمل درامي بينها وبين الممثل السوري #تيم_حسن على المدى المنظور.

وأضافت ندين باللهجة اللبنانية: "ما في هيك شي".

وعن الجزء الثالث قالت: "عنجد ما بعرف شي أبدا، صدقوني وما تسألوني".

وأكدت ندين أن من يتحدث عن الأمر هو من يستبق الأمور، لأنه حتى المنتجون لم يجتمعوا ولم يقرروا أي شيء بعد في هذا الموضوع.

ونوهت ندين إلى أنها لا ترغب بوجود مقارنة بين دورها الحالي في مسلسل "طريق"، وأدوارها السابقة لأن لكل منهما وجهه الخاص.

وأكدت أنها عادة ترفض السطحي الذي لا يضيف لها شيئاً، لذلك يجب أن يكون النص جيداً وعميقاً والإخراج مميزاً.

وعن دورها في مسلسل "طريق" قالت نجيم إنها سعيدة بأصداء المسلسل الإيجابية بين المشاهدين.

وأشارت إلى أن تجسيد شخصية "أميرة بو مصلح" في المسلسل الرمضاني لم يكن بالأمر السهل، فهو أتعبها جسدياً بسبب التصوير لساعات طويلة.

وعلى المستوى النفسي أرهقت ندين بسبب عمق الشخصية، وصعوبة الدور.

فيما كشفت نجيم أنه لا مشكلة عندها في خوض الدراما الخليجية أو المصرية يوماً ما، المهم أن تستمتع بالدور وأن يكون النص مهماً وذات قيمة، على حد تعبيرها.

كما أعلنت أنها سعيدة بنجاحها وبالأصداء الإيجابية التي تحظى بها أعمالها، وبتعاونها في ثنائية ثانية مع الممثل السوري عابد فهد.