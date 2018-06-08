هؤلاء النجوم يتنافسون في سباق العيد السينمائي

أيام قليلة ويسدل الستار على الدراما التلفزيونية الرمضانية، ويستقبل الجمهور سباق عيد الفطر السينمائي الذي يستعد عدد كبير من النجوم لافتتاحه.

وقبل أيام من بدء الموسم السينمائي، باتت الخريطة واضحة بعدما أعلن أكثر من نجم انسحابه، فيما استقر البقية على خوض المنافسة الخاصة بسباق الإيرادات.

أمير كرارة الذي يشارك في الموسم الدرامي بمسلسله "كلبش 2" يظهر مجددا في عيد الفطر، من خلال فيلم "حرب كرموز" للمنتج محمد السبكي.

الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم غادة عبد الرازق ومحمود حميدة والنجم العالمي سكوت ادكينز الشهير بـ"بويكا"، وهو من إخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث العمل في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، حيث يقدم كرارة دور الجنرال يوسف المصري الذي يسكن بحي كرموز بالإسكندرية، ويحاول إنقاذ فتاة من التعرض للاغتصاب، وهو ما يتسبب في دخوله معارك.

فيما يدخل الفنان محمد عادل إمام إلى السباق بقوة من خلال فيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور" الذي تشاركه بطولته ياسمين صبري، وهو من إخراج حسين المنباوي.

الفيلم يدور حول رجل الأعمال سرور الذي يعجب بفتاة تدعى هنا، ولكنه يتورط بسبب هذه القصة ويدخل في العديد من المعارك، ويحاول الهرب من العصابة.

واستعان محمد عادل إمام في الفيلم بمصمم المعارك العالمي "كالا"، كما يشارك بالعمل عدد من النجوم، أبرزهم فاروق الفيشاوي وأحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني، ويمثل الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين محمد عادل إمام وياسمين صبري.

الكوميديا تنافس الأكشن

وفي مواجهة أفلام الحركة التي يشهدها الموسم، تدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى المنافسة بفيلمها "الأبلة طم طم" الذي يشاركها بطولته حمدي الميرغني وبيومي فؤاد.

ويستعين الفيلم بسلاح الكوميديا من أجل منافسة الأعمال المتواجدة في السباق، حيث تراهن ياسمين عبد العزيز على جمهورها الذي ينتظر أعمالها دائما.

وتلعب في الفيلم دور أستاذة موسيقى تعمل بإحدى المدارس، ولكنها صاحبة شخصية ضعيفة أمام الطلبة ودائما ما تتردد في اتخاذ القرارات مما يتسبب في الكثير من المشاكل لها.

الفيلم تسبب في إصابة ياسمين عبد العزيز بكسر في ذراعها خلال الأيام الأخيرة للتصوير، واستلزمت الإصابة وضع يدها في جبيرة طبية، إلا أنه من حسن حظها أن الإصابة جاءت في تصوير آخر مشاهدها، وهو ما لم يؤثر على تواجد الفيلم بالسباق.

الثنائي هشام ماجد وشيكو يدخلان إلى السباق بفيلمهما "قلب أمه"، وهو من نوعية أفلام الكوميديا، حيث تشاركهما البطولة دلال عبد العزيز وأوس أوس.

وتدور الأحداث حول "مجدي تختوخ" رئيس العصابة الذي يتعرض لإصابة خطيرة أثناء إحدى العمليات، ما يستلزم إجراء جراحة نقل قلب، فيما تتعرض والدة "يونس" إلى الموت، وهو ما يجعل الأطباء يقومون بنقل قلب الأم المتوفاة إلى رئيس العصابة، وهو ما يجعل علاقة غريبة تنشأ بين "يونس" و"مجدي تختوخ".

الفيلم من تأليف هشام ماجد وشيكو، ويتولى إخراجه عمرو صلاح، وتلقى أبطاله إشادة خاصة من الفنان محمد هنيدي الذي قام بنشر إعلان الفيلم ووجه التحية لبطليه.

عودة خالد يوسف

ويشهد الموسم عودة المخرج خالد يوسف إلى السينما من خلال فيلم "كارما" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد الصاوي وزينة وماجد المصري، كما يلعب عمرو سعد شخصيتين داخل الأحداث.

وكعادته دائما يظهر المخرج خالد يوسف بشكل مثير للجدل، حيث يقدم هذه المرة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من خلال قصة حب تجمع شابا مسلما بفتاة مسيحية ويتزوج منها، وهو ما يتسبب في اعتراض الجميع، وعلى الجانب الموازي يتناول الفيلم تورط أحد رجال الأعمال في قضية فساد كبرى.