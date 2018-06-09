حلا شيحة غاضبة.. وترفض استفزاز الجمهور

يبدو أن الفنانة المعتزلة، حلا شيحة، ترفض أن يذكرها البعض بما قدمته في مسيرتها الفنية حتى الاعتزال، حتى وإن كان الأمر من خلال صورة لها.

وعبر حسابها على "فيسبوك" أكدت شيحة أن أي شخص يتعمد نشر صور لها من أفلامها السابقة على صفحتها لن ينجح في استفزازها، وسيقع الذنب على صاحب التصرف وحده.

كما أوضحت أنها قوية بفضل الله، ولا تتخيل أن تعود حياتها كما كانت في السابق، مشيرة إلى كونها ارتكبت أخطاء في حياتها السابقة، إلا أنها كانت في سن صغير وهو أمر وارد أن يحدث.

واعتبرت شيحة أن كل إنسان لا بد أن يخطئ حتى يعرف الصواب، وهي لا تشعر بالندم على ما حدث في حياتها السابقة لأنه قادها إلى الله في النهاية.

كذلك حذرت أي شخص يحاول أن يؤذيها عبر صفحتها على "فيسبوك" قائلة: "بقول لأي حد بيحاول يؤذيني على الصفحة أو يقول كلام عني بيحاول بيه يضايقني.. أقوله ما تحاول معايا وصعب تعرف لأن مصدر قوتي وصبري واستمراري في طريقي من الله القوي المتين الجبار العزيز".