هل قصد نجل عادل إمام محمد رمضان بهذه الكلمات؟

تغريدة مثيرة للجدل أطلقها الفنان محمد عادل إمام رداً على واحد من جمهوره، بمناسبة اقتراب طرح فيلمه الجديد بدور العرض في موسم عيد الفطر السينمائي.

ذلك بعدما طرح نجل الزعيم عادل إمام إعلان أحدث أفلامه "ليلة هنا وسرور"، وأخذ يستقبل رد فعل جمهوره على الإعلان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاع إعلان الفيلم أن يحقق مشاهدات كبيرة بعد طرحه، كما تلقى بطله العديد من التغريدات المشجعة، والتي كان من بينها تغريدة تقول "فنان ورقم واحد إن شاء الله".

إلا أن محمد عادل إمام رد على التغريدة قائلاً "بلاش رقم واحد دي علشان فيه ناس بتتقمص"، وهو ما تسبب في جدل كبير بعدما ظن الجمهور أن محمد عادل إمام يتحدث عن الفنان محمد رمضان، لا سيما أن الأخير دخل في أزمة كبيرة قبل أيام بسبب هذا الأمر، وتلقى انتقادات كبيرة حينما أكد أن مسلسله في المرتبة الأولى، كما يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "نمبر وان".

وبالفعل جاءت تعليقات الجمهور لتتحدث عن كون محمد عادل إمام يتحدث عن محمد رمضان في هذه التغريدة، وهو ما تسبب في انقسام الجمهور بين مؤيد لما قاله ومعارض لحديثه.