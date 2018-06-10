إنجي المقدم ترد على تشبيه "ليالي أوجيني" و"جراند أوتيل"

بينما يتسابق نجوم الفن إلى الأعمال التشويقية، لجأت الفنانة #إنجي_المقدم إلى العمل الاجتماعي ذات الطابع الرومانسي #ليالي_أوجيني، مجسدةً فيه دور "صوفيا" الفتاة الإيطالية في حقبة زمنية تعود إلى 1946.

وعن اختيارها للمسلسل، أوضحت المقدم أن فريق العمل أراد التغريد خارج السرب، لأن المُشاهد اعتاد على "الأكشن"، وافتقد الرومانسية والزمن الجميل، قائلة: "المسلسل يريح العين بديكوراته القديمة، ولبسه الراقي، وأسلوب حواره المتحضر، بعيداً عن الصراخ"، وذلك خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي على شاشة "العربية".

وأضافت أن مسؤولة المظهر ياسمين القاضي هي المسؤولة عن شكلها النهائي بدور "صوفيا"، موضحةً أنهما تعاونان بعضهما البعض بتبادل المراجع، لافتةً إلى أن مهمتهما كانت إظهار "الشكل الأوروبي" من خلال اللباس المختلف.

وكشفت أيضاً خلال الحلقة، أنها لم تكن تجيد اللغة الإيطالية قبل تصوير المسلسل فهي تعرف كلمتي "بونجورنو، وكومستاي" فقط، مشيرة ًإلى أن شركة الإنتاج وفّرت لها شخصا إيطاليا يعيش في مصر لمدة شهرين لمساعدتها في تأدية المشاهد كما يجب، مضيفةً أنها أحبت اللغة، ولذلك تريد أن تكمل التدريب عليها لتتقنها في المستقبل، علماً بأنها تجد صعوبة في التحدث بها بسرعة.

أما عن المقارنة بين "ليالي أوجيني" و"جراند أوتيل"، والتي فرضها المشاهد، فأكدت أن العامل المشترك والوحيد أنهما "قديمان"، قائلة: "هناك مسلسلات قديمة أخرى أيضاً مثل ليالي الحلمية، ومسلسل زيزينيا".

يذكر أن مسلسل "ليالي أوجيني" من تأليف إنجي القاسم وسماء أحمد عبد الخالق، وإخراج هاني خليفة.