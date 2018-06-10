الفخراني "بالحجم العائلي".. ما الذي تغيّر؟

عودة النجم المصري يحيى الفخراني هذا العام في مسلسل "بالحجم العائلي" مغايرة تماماً لما قدمه منذ موسمين في مسلسل ونوس الذي جسد فيه شخصية شريرة حازت على إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

هذه المرة يعود الفخراني بثوب كوميدي اجتماعي يقدم من خلاله شخصية سفير متقاعد يعشق الأكل فيفتتح مطعماً في أحد المنتجعات السياحية وفيه تدور المفارقات الكوميدية لعائلته الكبيرة.

يشاركه العمل النجمة ميرفت أمين ومجموعة من النجوم الشباب على رأسهم يسرا اللوزي وركين سعد (من الأردن) وهو من إخراج هالة خليل.

ويعتقد النقاد أن مسلسل بالحجم العائلي يقدم الفخراني بشكل جيد من حيث اختيار مواقع التصوير والقصة المعتمدة على تنوع الشخصيات وكوميديا الموقف التي لم يقدمها منذ زمن بعيد.