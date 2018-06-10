المغاربة يفضلون الكاميرا الخفية في ليالي رمضان

تصدرت برامج #الكاميرا_الخفية و #المقالب المشهد التلفزيوني في شهر رمضان في المغرب.

فعلى شاشة القناة الثانية المغربية، أكثر من 10.8 ملايين مشاهد مغربي تابعوا برنامج يومي للكاميرا الخفية اسمها "مشيتي فيها" في موسمه الثالث. وهذه أعلى مشاهدة في رمضان، على قناتي التلفزيون الحكومي في #المغرب.

وجاء ثانيةً في ترتيب المواد الأكثر مشاهدة في المغرب، "كاميرا شو" وهو برنامج آخر من الكاميرا الخفية، يتابعه ما مجموعه 10.22 مليون مشاهد.

وفي الترتيب الثالث للأكثر مشاهدة، جاءت سلسلة كوميديا الموقف "حي البهجة"، من إنتاج القناة الثانية للتلفزيون المغربي، وقد حققت 9 مليون مشاهد.

وعلى شاشة القناة الأولى أيضاً في المغرب، أتت الكاميرا الخفية في المرتبة الأولى للفقرات التلفزيونية الأكثر مشاهدة في رمضان.

ويبدو أن المسلسلات الدرامية للتلفزيون المغربي بقناتيه حققت نسب مشاهدة ضعيفة، ولا تتجاوز المليونين.

وبلغة الإحصائيات، تفوقت القناة الثانية، المعروفة باسم "دوزيم"، على شقيقتها الأولى، للتلفزيون الحكومي في المغرب، بفارق يصل إلى 5 مليون مشاهد.

يذكر أن مؤسسة اسمها "ماروك ميتري" تقوم بإصدار أرقام أسبوعية لنسب المشاهدة في المغرب.