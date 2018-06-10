بعد حلقة "الحكم".. تيم حسن يكشف بداية حبه لزوجته

حلَّ الممثل السوري، #تيم_حسن، ضيفاً على الإعلامي، #علي_العلياني، في برنامجه #مجموعة_إنسان الذي يعرض على شاشة mbc ليلة السبت.

وكشف حسن في حديثه عن الحلقة التي استضافته بها زوجته، وفاء كيلاني، في برنامجها "الحكم" قبل زواجه منها بعامين تقريبا، وما إذا كانت تمثل تلك الاستضافة بداية لعلاقة الحب التي جمعتهما، مشيراً إلى أن شيئاً ما تسرب بداخله منذ ذلك اللقاء، حتى جمعته الأقدار بها لاحقاً، وتزوجها.

ونوّه تيم قائلاً: "شيء ما تسرب في داخلي باللاوعي منذ لقائي بوفاء الكيلاني في برنامج "الحكم"، إلى أن جمعتنا الأقدار بعد عامين من الحلقة وتزوجنا".

وأضاف تيم باللهجة السورية: "من حظي ومن رضا الله علي، أن وضع في طريقي شخصية مثل وفاء، الله يخليلي ياها".