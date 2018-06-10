قبل وبعد السمنة..صورة قديمة تغضب شيماء سبت

هددت الممثلة البحرينية #شيماء_سبت بمقاضاة طبيب استغل صوراً قديمة لها للترويج لمنتجات التخلص من السمنة.

وعبرت شيماء التي أجرت عملية تكميم قبل نحو 3 أعوام عن غضبها قائلة: " والله العظيم ما شفت نصب واحتيال أكثر من شركات تزوير واستغلال صور الفنانين اللي عملوا تكميم ويقولون إنهم أخذوا حبوب وأدوية من عندهم ونحفوا".

وأضافت: "المحاكم بيننا بعد ‎رمضان، لأن هذا كذب على عقلية الناس المساكين وكذب اتقوا الله انتوا كيف دكاترة وتسوون هالشيء".

كما وجهت شيماء أسئلة للطبيب قائلة: " كيف أنت دكتور أو صيدلي وأقسمت على القسم الطبي وتتاجر بأرواح الناس وتكذب عليهم، كيف تنصب على الناس وتستغل صور المشاهير وتعلن عن أدويتك الفاشلة، لو كانت ناجحة ما كذبت على الناس بطريقة الترويج لها".

إلى ذلك، أكدت أنها أجرت عملية تكميم في الأردن وأعقبتها بعملية نحت للجسم في دبي، وطالبت وزارة الصحة بسحب المنتجات وحماية الناس من تجار الشنطة على حد وصفها.