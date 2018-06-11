روبرت دي نيرو يعتذر لكندا عن سلوك ترمب "الأحمق"

اعتذر #روبرت_دي_نيرو للكنديين عن "السلوك الأحمق" للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد يوم من إطلاق الممثل تصريحات مهينة تستهدف ترمب في حفل توزيع جوائز توني.

وقال الممثل الأميركي دي نيرو إن تصريحات ترمب بشأن كندا "مشينة" واعتذر لرئيس الوزراء الكندي #جاستن_ترودو وآخرين كانوا حاضرين في قمة مجموعة السبع في كندا.

وكان ترمب قد وصف ترودو بأنه "غير صادق وضعيف" بعد القمة السبت. وهاجم مستشارو ترمب رئيس الوزراء الكندي أيضا، وقالوا إنه وجه للولايات المتحدة طعنة في الظهر.

وأدلى دي نيرو بتصريحاته في تدشين مطعم من مطاعم نوبو في تورنتو.

وفي حفل جوائز توني، وجه دي نيرو الشتائم لترمب. ووقف العديد من الحاضرين وصفقوا مهللين، بينما سارعت الرقابة في التلفزيون لحذف الكلمات المسيئة التي تلفظ بها دي نيرو.