شاهد عمرو سعد يتحدث عن أزمة عرض "كارما"

جدل كبير أثاره قرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في #مصر، بمنع عرض فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف وسحب الترخيص الخاص به، وذلك قبل يوم واحد من طرح العمل بدور العرض المصرية والعربية.

وقد دفع هذا الأمر الفنان #عمرو_سعد، بطل الفيلم، لتصوير مقطع فيديو ونشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يتحدث فيه للجمهور عن تلك الأزمة، مؤكداً تلقيه العديد من الأسئلة خلال الساعات الماضية حول حقيقة ما قام به جهاز الرقابة على المصنفات، وعما إذا تم سحب ترخيص العمل بالفعل.

وقال سعد إن هذا الأمر حدث بالفعل، إلا أنه يثق في كون الفيلم سيعرض في الموعد المحدد سلفاً، لافتاً إلى أنه سيحضره بصحبة الجمهور في دور العرض المصرية.

وأكد أن مصر دولة كبيرة، ولا يمكن أن تسمح بمنع عرض فيلم سيتواجد بكافة الدول العربية، مشيراً إلى أن مصر هي من دافعت عن فيلمه الأخير "مولانا" وعرضته كاملاً رغم ما تعرض له في باقي الدول.

وأوضح سعد أن هناك مجهودا كبيرا بذل من مخرج الفيلم، خالد يوسف، وباقي الأبطال المشاركين في العمل، وهو يثق أن الله لن يضيع مجهود أي شخص شارك في الفيلم.