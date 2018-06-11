عمرو دياب إلى جوار دينا الشربيني في سحور مسلسلها

أقامت أسرة مسلسل "مليكة" الذي تقوم ببطولته، دينا الشربيني، ويعرض في شهر رمضان الجاري، حفل سحور لأبطال العمل، احتفالا بنجاحه خلال الموسم الدرامي.

إلا أن المفاجأة كانت تواجد #عمرو_دياب إلى جوار دينا الشربيني في حفل السحور، حسب الصورة التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهر الهضبة إلى جوار دينا الشربيني وبجوارهما مصطفى فهمي المشارك في بطولة المسلسل، وزوجته فاتن موسى التي نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" أكثر من مقطع #فيديو لحفل السحور الذي جاء على أنغام فيروز، وظهر فيه الهضبة خلال تواجده بحفل السحور.

ويأتي ظهور عمرو دياب بصحبة دينا الشربيني بعد الأنباء التي تشير إلى قرب زفافهما خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وهو الأمر الذي تم تسريبه ولم يعلن عنه بشكل رسمي.