قبل يوم واحد.. وقف عرض فيلم خالد يوسف

صدمة كبيرة تلقاها جمهور السينما وصناع فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق عرض الفيلم بدور العرض المصرية والعربية.

بعدما أعلن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عن سحب الترخيص الممنوح للفيلم الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم عمرو سعد وغادة عبدالرازق وخالد الصاوي وزينة.

ونشر المنتج محمد العدل صورة من القرار الذي صدر من جهاز الرقابة اليوم الاثنين، وتم توزيعه على دور العرض المصرية بأكملها، ويقرر سحب ترخيص الفيلم.

ولم يكشف جهاز الرقابة عن الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، حيث اكتفى القرار بالتأكيد على أن هناك مخالفة لشروط الترخيص الممنوحة للعمل، وأنه على الجهات المختصة تنفيذ القرار.

"العربية.نت" حاولت التواصل مع الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لتوضيح الأسباب التي دفعته لذلك، إلا أنه يرفض الرد على الاتصالات.

فيما أصاب الارتباك صناع العمل الذين قاموا بتجهيز كافة الأمور من أجل تنظيم العرض الخاص للفيلم مساء الثلاثاء، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن إلغاء العرض الخاص، حيث ينتظر صناع الفيلم حدوث انفراجة مع جهاز الرقابة.

الفيلم يعود به المخرج خالد يوسف إلى السينما مرة أخرى بعد غياب، ويتناول قصتين، إحداهما لشاب مسلم يقع في حب فتاة مسيحية ويتزوجها رغم اعتراضات الجميع، فيما تدور القصة الثانية بشكل موازٍ حول تورط رجل أعمال في قضية فساد كبرى بالدولة.