محمد رمضان يتراجع: زملائي وقود نجاحي

هجوم كبير تعرض له الفنان #محمد_رمضان خلال الفترة الأخيرة، بسبب حديثه عن مسلسله الجديد وكونه يتصدر المشاهدات بين الجمهور، محذرا الجميع من محاولة الدخول في سباق مع " #الفيراري".

ولم يتوقف حديث رمضان عند هذا الحد، بل وصل إلى كونه اختتم حديثه قائلا: "لا عزاء للأغبياء" وهو ما أغضب البعض، وكان من بينهم أحمد صلاح السعدني وكذلك الشاعر أمير طعيمة.

ويبدو أن رمضان قرر أن يتراجع، أمام الهجوم الذي تعرض له، ونشر صورة له عبر " #انستغرام" وعلق عليها قائلا: "زملائي وقود نجاحي.. استمد طاقتي منهم ومن شغلهم الرائع.. فلا يوجد إبداع بدون منافسة شريفة".

ورغم كلمات رمضان التي حاولت أن تلطف الأجواء وأن تتدارك ما حدث في الأيام الماضية، إلا أن الجمهور انقسم على تلك الكلمات بين مؤيد لرمضان ومهاجم له، واعتبره البعض يتراجع عن موقفه السابق، فيما طالبه البعض الآخر بالتفكير فيما يقوم به في الفترة الأخيرة.