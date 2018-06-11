هل أطاح "فستان" بمذيعة كويتية.. أمل العوضي توضح

أثار قرار إيقاف المذيعة والممثلة الكويتية #أمل_العوضي عن الظهور في برنامجها الترفيهي "لمسة فوز" الذي بث على مدى 24 حلقة خلال شهر رمضان على التلفزيون الرسمي الكويتي، استياء عدد من محبي المذيعة ومتابعيها.

وفي حين لم تكشف وزارة الإعلام عن السبب الذي دفع إلى إيقاف العوضي، تداول مغردون صوراً لفستان أبيض قيل إنه كان السبب في وقف المذيعة.

بسبب هذا الزي تم ايقاف الفنانه #امل_العوضي عن التقديم بتلفزيون الكويت



برأيكم: هل تستحق الايقاف؟ pic.twitter.com/iAOs7rC4xt — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) June 10, 2018

إلا أن العوضي التي يتابعها الآلاف على مواقع التواصل، نشرت فيديو في التاسع من يونيو توضح فيه ما حصل قبل دقيقتين من انتهاء البرنامج في الثامن من يونيو، قائلة إنها سمعت صوتاً من الاستوديو يقول "أوقفوها عن الهواء"، ولا تزال حتى الآن لا تعلم أسباب هذا القرار الغامض.

وقد أكدت المذيعة في بداية الفيديو الذي بثته على السناب الخاص بها أنها منذ بداية البرنامج التزمت بكافة القوانين والأصول المرعية، سواء في مظهرها الخارجي ولبسها أو مضمون كلامها وألفاظها، وأنها لا تعلم أسباب قرار وزارة الإعلام، طالبة منها التوضيح.