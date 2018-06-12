بعد سحب ترخيص فيلمه "كارما".. خالد يوسف: الأزمة انتهت

لم تمض سوى ساعات على إصدار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بـ#مصر، قرارا بسحب ترخيص فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف ومنع عرضه قبل يوم واحد من طرحه بالسينما. حتى تسبب القرار في جدل كبير بالوسط السينمائي، ليظهر بعدها المخرج خالد يوسف ويعلن عن أن الأزمة قد انتهت، وأنه حصل على التصريح بعرض الفيلم الذي يقوم ببطولته عمرو سعد، وخالد الصاوي وزينة.

وكشف المخرج في مقطع #فيديو قام بنشره عبر صفحة الفيلم على موقع "فيسبوك"، أنه حصل على التصريح بكامل الفيلم دون حذف مشهد أو كلمة، على أن يعرض الفيلم في #عيد_الفطر كما كان مقررا له منذ البداية، ويقام العرض الخاص به مساء الثلاثاء.

ووجه المخرج المصري الشكر إلى مؤسسات الدولة السيادية التي تدخلت من أجل عرض الفيلم، وكذلك وجه الشكر إلى مجلس النواب المصري بسبب وقوفهم إلى جواره في تلك الأزمة.

كما شكر يوسف وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بسبب تدخلها لحل الأزمة، وخص يوسف بالشكر جموع السينمائيين وخاصة لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة التي استقالت ردا على منع عرض الفيلم.

وتمنى المخرج المصري أن يكون الفيلم لائقا بوقت مشاهديه، وأن يكون لائقا بالأزمة والضجة التي حدثت بسببه في الساعات الماضية.