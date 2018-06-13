النمر عن "هارون الرشيد": كنت أتوقع ما حدث من جدل

أثار مسلسل "هارون الرشيد" جدلا واسعا لدى اختصاصي التاريخ والثقافة، نظير ما جسده الفنان عبدالمحسن النمر لشخصية جعفر بن يحيى البرمكي، صاحب الحضور الجدلي في تاريخ الدولة العباسية والصديق المقرب من هارون الرشيد.

وبحسب ما أكده الفنان عبدالمحسن النمر في حديث إلى "العربية.نت" عن سعادته بردود الفعل حول المسلسل الذي يشارك في بطولته ويعرض على "روتانا خليجية" برمضان، والذي أخذ جهدا واسعا استمر تصويره حتى منتصف رمضان، محدثاً ردود فعل لدى المتابعين.

وقال النمر: "كنت أتوقع ما حدث من جدل حول العمل حتى قبل عرضه، فالأعمال التاريخية غالباً ما تواجه هذا الأمر، لا سيما مع عرضها في رمضان، والتاريخ له عدة أوجه حسب ما يراه كل مختص".

وأشار إلى أريحية التصوير مع فريق العمل الذي ضم كوكبة من النجوم، نظير ما يجده من إتقان في تمثيل الأعمال التاريخية والبدوية، لأنه يسعى لإعادة صنع شخصية بعيدة عن الواقع المعاصر.

إلى ذلك، يواصل مسلسل "هارون الرشيد" الإثارة، بما تحمله الحلقات الأخيرة من اشتداد الصراع بين هارون الرشيد والبرامكة الذين يحيطون به ويدبرون المكائد من أجل تولي عبد الله المأمون للحكم بدلاً من أبيه الرشيد أو بعده، وإزاحة شقيقه محمد الأمين عن ولاية العهد، ومحاولة زُبيدة زوجة الرشيد بالتعاون مع عمها كبير بني هاشم الوقوف في وجه تلك الألاعيب.

وأعاد المسلسل البريق للأعمال التاريخية، حيث مثلت حلقات العمل منذ بدايته الذروة الدرامية، ورسمت ملامح الصراع الذي عاشه هارون الرشيد، ويجسد شخصيته النجم قصي خولي مع أخيه (الهادي)، ويلعب دوره النجم عابد فهد حول الحكم، كما يتعرض للصراعات والدسائس التي تدور في القصر وحوله، ولا سيما من البرامكة ومحاولة التسلق إلى الحكم، وآفاق الحضارة التي شهدتها فترة حكم الخليفة العباسي الأشهر هارون الرشيد.

وقد جذب "هارون الرشيد" الجمهور منذ بداية رمضان هذا العام، وحظي بردود أفعال إيجابية، سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي، وذلك بفضل أحداثه الدرامية والتاريخية الشيقة، حيث التف المشاهدون لمتابعة العمل التاريخي الأبرز والأضخم على الإطلاق من حيث الإنتاج في الموسم الرمضاني.

يشار إلى أن مسلسل "هارون الرشيد" تدور أحداثه باللغة الفصحى، وهو من تأليف عثمان جحا، وإخراج عبدالباري أبوالخير، وبطولة 120فنانا من النجوم الأساسيين والممثلين الثانويين والكومبارس، ومنهم قصي خولي، عابد فهد، كاريس بشار، كندة حنا، ياسر المصري، ديما بياعة، حبيب غلوم، عبد المحسن النمر، ديما الجندي، أسيل عمران، وغيرهم الكثير من الأسماء اللامعة.