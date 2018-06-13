سمية الخشاب تعاني وعكة صحية.. وهذا رد فعل زوجها

تعرضت الفنانة المصرية #سمية_الخشاب لوعكة صحية أجبرتها على دخول المستشفى مساء الاثنين، وسط تكتم شديد على حالتها الصحية من قبل أسرتها.

وأدخلت الخشاب إلى أحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس في #القاهرة، وترددت أنباء عن كونها تعاني مشاكل بالطحال وربما تخضع لعملية جراحية من أجل استئصاله.

وعبر حسابه على "انستغرام" وجه المطرب #أحمد_سعد رسالة دعم إلى زوجته الخشاب، حيث نشر صورة تجمعهما سويا وعلق عليها قائلا: "ألف سلامة عليكي يا روح قلبي.. يارب يشفيكي وترجعيلي بألف سلامة.. الحياة من غيرك مالهاش طعم".

وتأتي رسالة سعد لزوجته ليؤكد تواجدها بالمستشفى، وذلك وسط تكتم العائلة ورفضها الحديث عن أية أمور تخص الحالة الصحية للفنانة.