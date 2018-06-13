عابد فهد لـ"العربية.نت": هذا رأيي بالعمل مع نادين نجيم

أكد الممثل السوري القدير #عابد_فهد أن نجاح مسلسل #طريق يعود لقربه من المُشاهد، حيث أن شخصية "جابر سلطان" التي يؤديها في المسلسل "تتصف بالبساطة والعفوية".

وفي حديث مع "العربية.نت"، أوضح فهد أن التباين بين شخصيتي "جابر" و"أميرة" (التي تؤديها نادين نجيم)، ومهارة مخرجة العمل رشا شربتجي "التي عملت كعادتها على تبسيط الحكاية"، عاملان ساهما أيضاً بنجاح المسلسل.

وأشار الممثل إلى أنه، ومن خلال "استفتاءات معظم المواقع الإلكترونية"، فإن مسلسل "طريق" حل بالمرتبة الأولى في دراما رمضان 2018، لكنه شدد على أن موضوع التصنيف لا يهمّه كما لا تهمه المقارنة بأعمال درامية أخرى. وتابع: "نحن يتوجب علينا أن نقدم الشخصية كما هي. وأنا أتعامل مع المنافسة بكل احترام وتقدير، كما أعتبر أن النقد هو جوهر النجاح".

وكشف أن شخصية "جابر سلطان" أتعبته كثيراً، وقد حاول أن يؤكد من خلالها أن "هناك أناساً بسطاء في الحياة وعفويين وغير متعلمين لكن رغم ذلك يتركون أثراً في أي مكان وجدوا فيه".

وأكد عابد فهد في ذات السياق أنه كان لا بد من أن "يضع جانباً من روحه في شخصية جابر كي تكون صادقة"، مشيراً إلى أنه يشبه "جابر" في البساطة والمواقف الفكاهية.

في سياق متصل، تحدث عن "الثنائية" التي تجمعه للمرة الثانية مع الممثلة نادين نجيم، قائلاً: "نحن نتحدى تجربة ونجاح مسلسل "لو"، وكل منا يرى الآخر من خلال احترام تجربته بعيداً عن المنافسة الشخصية". وشدد على أن ثنائيته مع نادين هي "شراكة بكل معنى الكلمة".

من جهة أخرى، كشف فهد أن أعماله الدرامية القادمة هي "قيد الدراسة وبدقة تامة"، هو يبحث عن "مشروع يتفوق على مسلسل "طريق" وربما يكون مغايراً تماما لشخصية "جابر سلطان" من حيث النص والشخصية".

بعيداً عن التمثيل، أكد فهد أنه يحب السياحة والسفر لاكتشاف المناطق التاريخية في أي بلد يسافر إليه، ويعشق السفر مع العائلة والأصدقاء، معتبراً أن "وجود الأصدقاء في حياة الإنسان يمنحه السعادة"، كما أن "اجتماع العائلة أيضاً يعطي الراحة والفرح".