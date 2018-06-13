عمرو أديب في برنامج جديد عبر "MBC مصر"

أعلنت شبكة قنوات "MBC مصر" عن التحاق الإعلامي المصري #عمرو_أديب بها، من أجل تقديم برنامج جديد بدأت التحضيرات الخاصة به.

وجاء توقيع عمرو أديب عقد انضمامه إلى القناة بتواجد مدير عام شبكة قنوات "MBC مصر"، #محمد_عبد_المتعال، حيث رحب بتواجد الإعلامي المصري معتبرا أن هذه الخطوة توضع في خانة النمو والتطور والتنوع البرامجي الذي تشهد القناة في هذه المرحلة.

وأكد عبد المتعال أن البرنامج الجديد سيكون متميزا على كافة الأصعدة بمقدمه وفريق إعداده والموضوعات التي سيتطرق إليها، وكذلك الموازنة الإنتاجية التي رصدت له.

فيما علق الإعلامي المصري على هذه الخطوة بأن حلم حياته المهنية كان الانضمام إلى "MBC"، وأعرب عن سعادته بكون الحلم تحقق في الوقت الحالي، وأعرب عن تطلعه للعمل مع محمد عبد المتعال وفريق العمل.

وشارك عمرو أديب في الموسم الأول من برنامج "أرب جوت تالنت" عام 2011، حينما عرض البرنامج عبر شاشة "MBC4" وتواجد أديب ضمن لجنة تحكيمه.