تعرف على معاناة هذا الفنان في تشجيع مصر بالمونديال

معاناة طريفة يواجهها الفنان المصري شيكو في دعمه وتشجيعه للمنتخب المصري في منافسات كأس العالم المقام في الوقت الحالي بروسيا ويشهد عودة المنتخب المصري للمشاركة بعد 28 عاما من الغياب.

ذلك ما كشف عنه من خلال صورة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو يحاول جاهدا أن يرتدي القميص الخاص بالمنتخب ولكنه يفشل في ذلك بسبب وزنه الزائد.

وأكد الفنان المصري الذي استقبلت دور العرض السينمائية قبل ساعات أحدث أفلامه "قلب أمه" وينافس به في موسم عيد الفطر السينمائي، أنه يشجع المنتخب ولكنه لا يجد قميصا يناسب حجمه، حيث علق قائلا "بشجع مصر بس مش لاقي مقاسي.. التيشيرت مبتدخلش أكتر من كده".

وظهر في الصورة بعد أن وصل قميص المنتخب إلى كتفيه فقط ويجد صعوبة في أن يغطي القميص جسده بالكامل، ذلك الأمر الذي تسبب في وجود العديد من التعليقات الساخرة من الجمهور، حيث طالبه البعض بفتح قميصين على بعضهما البعض من أجل تفادي هذه الأزمة.