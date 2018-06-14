هذا ما قاله نجل العقاد عن "الرسالة" مع بدء عرضه اليوم

عبر المنتج السينمائي، مالك العقاد، نجل المخرج الراحل مصطفى العقاد، ومدير شركة "ترانكاس"، عن سعادته بعرض فيلم "الرسالة" في الخليج خلال أيام عيد الفطر السعيد بعد أكثر من 40 عاماً من إنتاجه.

وقال مالك: "يسعدني أن أشيد بفيلم أبي الراحل مصطفى العقاد، من خلال إطلاقنا النسخة الرقمية المرممة لفيلمه "الرسالة" وقدرتنا على إعادة عرضه على الشاشة الكبيرة وإعطائه المزيد من المجد الذي يستحقه"، مشيراً: "إنه لمن المهم جداً في وقتنا الحالي أن نشارك تراثنا الثقافي وتقديم عمل يقدم صورة حقيقية عن الإسلام والعرب، وقيم نشر السلام والتفاهم، وأتطلع إلى رؤية الجمهور في صالات السينما خلال فترة عيد الفطر السعيد لمتابعة أهم أعمال والدي بنسخة الـ(4K) الجديدة والمرممة وأشكر فريق عمل شركة "فرونت رو" على دعمهم وعملهم معنا لكي نعيد إلقاء الضوء على فيلم حفر علامة فارقة في قلوب الملايين".

وتبث دور العرض السينمائية في السعودية والخليج بداية من الخميس 14 حزيران/يونيو فيلم "الرسالة"، وهو من الأعمال الكلاسيكية المهمة، وما يزال يحظى بشعبية رغم مضي سنوات على إنتاجه. وتروي الدراما التاريخية ملحمة خاتم الأنبياء في بداية عهد النبوة ويستعرض لحظات مهمة في بداية التاريخ الإسلامي.

وقد اتخذ المخرج مصطفى العقاد قراراً طموحاً تمثل في تصوير الفيلم باللغتين العربية والإنجليزية في الوقت نفسه، مستعيناً بطاقمي تمثيل مختلفين، ليتماشى مع شريحة أكبر من الجمهور.

تم تصوير الفيلم على مدار عام كامل (1974-1975)، وتم ترقية نسختي العمل، العربية والإنجليزية، ليستطيع الجمهور مشاهدته بتقنية الـ(4K) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عطلة عيد الفطر 2018.

كما قام ببطولة النسخة العربية عبد الله غيث والممثلة منى واصف.

ورُشح فيلم "الرسالة" بنسخته الإنجليزية لجائزة الأوسكار عن أفضل موسيقى تصويرية، وشارك في بطولته نخبة من الممثلين العالميين كالنجم أنطوني كوين، الحائز على جائزة الأكاديمية مرتين كأفضل ممثل، وأيرين باباس، وديميان توماس.

وتعتبر خطوة ترميم نسختي العمل، العربية والإنجليزية، مهمة جداً كونها توفر للجيل الحالي متابعة أحداث فيلم ثقافي وتاريخي بصورة أكثر تطوراً.

وفي سياق متصل، أدرجت "فوكس سينما" السعودية فيلم "الرسالة" ضمن قائمة الأفلام التي ستعرض خلال العيد ولفتت إلى أنها ستقدم عرضين أحدهما للرجال وآخر للعائلات سيكون بتاريخ 16 حزيران/يونيو وستكون مدة العرض (210) دقائق.