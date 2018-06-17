فيديو.. أحمد سعد يحتج على سعر البنزين المصري

قرر المطرب المصري #أحمد_سعد أن يعبر عن غضبه من الزيادة الجديدة التي طالت أسعار المحروقات في مصر، بواسطة الغناء.

وعبر حسابه على " #انستغرام" نشر أحمد سعد مقطع فيديو يغني فيه، وعلق عليه قائلا: "رد فعلي على ضريبة البنزين الجديدة".

وظهر سعد في الفيديو غاضبا للغاية، وجاءت الكلمات تستنكر الأمر، وتطالب بفرض ضرائب جديدة على النظر وكذلك الحركة بالإضافة إلى فرض ضرائب على السعادة.

رد فعلي علي ضريبه البنزين الجديده A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Jun 16, 2018 at 12:03pm PDT

ويأتي الفيديو الذي قام سعد بنشره، بعد اطمئنانه على الحالة الصحية لزوجته #سمية_الخشاب، التي غادرت المستشفى مؤخرا بعد علاجها من وعكة صحية.

وقبل يومين، طمأن سعد الجمهور وشكرهم على سؤالهم عن زوجته خلال الفترة الماضية، وأكد أنها عادت كي تنير حياته من جديد.