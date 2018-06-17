هذا هو حصاد الموسم الرمضاني للدراما.. من الرابح؟

أعمال درامية نجحت وأخرى لم ترتق إلى توقعات الجمهور.. هذا هو الحال في دراما رمضان هذا العام.

ففي مصر، اتسم الموسم الرمضاني بزخم كبير من الأعمال، ما شكل صعوبة على الجمهور لمتابعة نجومه المفضلين، لكن مواقع التواصل الاجتماعي كانت مقياساً جيداً لآراء الجماهير.

مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال كان أحد أبرز تلك الأعمال المطروحة، ومسلسل "كلبش 2" لأمير كرارة، ومسلسل "نسر الصعيد" لمحمد رمضان رغم الانتقادات التي صاحبت عرض الأخير.

وخليجياً، كان مسلسل "العاصوف" هو الأبرز والأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل، كما كان الحال لمسلسلي "مع حصة قلم" لحياة الفهد و"عبرة الشارع" لسعاد عبدالله.

وفي لبنان، تصدر مسلسل "الهيبة 2" المشهد الدرامي رغم انتقادات طالت بعض الألفاظ التي استخدمها نجوم العمل، فيما لقي مسلسل "طريق" للفنان عابد فهد ونادين نجيم حسب التوقعات متابعة جيدة، كما هو الحال لمسلسل "تانغو" الذي فاق التوقعات وحقق نسب مشاهدة عالية.