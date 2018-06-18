بالصور.. نجوم الفن يسافرون لروسيا لتشجيع مصر بالمونديال

قبل يوم واحد من المباراة المرتقبة التي ستجمع #المنتخب_المصري بنظيره الروسي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، حرص عدد كبير من نجوم الفن على التوجه لروسيا، من أجل دعم المنتخب في مباراته الفاصلة من أجل حلم الصعود إلى الدور الثاني من #المونديال.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على "إنستغرام" أثناء تواجد عدد كبير من النجوم بمطار القاهرة الدولي، قبل التوجه إلى روسيا.

الصور أظهرت تواجد عدد كبير من النجوم، أبرزهم شريف منير وحسن الرداد والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمطرب سمير الإسكندراني، وأحمد رزق الذي سافر بصحبة نجله، وليلى علوي وفيفي عبده وأحمد عبد العزيز.

كما تواجد عدد من الإعلاميين، أبرزهم لميس الحديدي وابنها وخالد صلاح الذي سافر بصحبة زوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن.

وناشدت الفنانة المصرية فيفي عبده الجميع بـ"الدعاء للمنتخب المصري" كي يتخطى عقبة روسيا في المونديال، من أجل الحفاظ على آمال مصر في الصعود للدور الثاني.