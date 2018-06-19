رحيل الفنانة آمال فريد بعد صراع مع المرض

رحلت الفنانة آمال فريد، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكانت الراحلة قد شاركت الفنان عبدالحليم حافظ في بطولة عدد من أفلامه.

وكانت الفنانة آمال فريد نقلت إلى مستشفى شبرا العام، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين حالتها بصفة مستمرة إلى أن توفيت صباح اليوم.



ولدت آمال فريد عام 1938 وتخرجت في كلية الآداب، ولمع نجمها في آفاق السينما في الخمسينيات والستينيات قبل أن تتفرغ لحياتها الأسرية.

قدمها المخرج عز الدين ذو الفقار كوجه جديد في فيلم "موعد مع السعادة" ببطولة فاتن حمامة وعماد حمدي عام 1954. ومنحها المخرج حلمي رفلة دور البطولة في فيلم "ليالي الحب" عام 1955 أمام الفنان عبدالحليم حافظ الذي غنى فيه باقة من أعذب أغانيه، وفي العام التالي شاركته بطولة فيلم "بنات اليوم" من إخراج هنري بركات.

قدمت عدداً قليلاً من الأفلام استطاعت من خلالها ترك بصمة مؤثرة في السينما المصرية رغم قصر عمرها الفني.

من أبرز أفلامها "صراع مع الحياة" و"امرأة في الطريق" و"إحنا التلامذة" و"بنات بحري" و"بداية ونهاية" و"وداعاً يا حب".

شاركت الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين 4 أفلام، هي "إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات" و"إسماعيل ياسين في الطيران" و"امسك حرامي" و"حماتي ملاك".