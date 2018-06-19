عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

فيلم مصري يحقق أعلى إيراد بسينمات الوطن العربي

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
رابط مختصر

منافسة شديدة يخوضها الفنان محمد عادل إمام بفيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور" الذي يعرض بموسم عيد الفطر السينمائي، من أجل صدارة الإيرادات، حيث يتنافس الفيلم، الذي تشارك في بطولته ياسمين صبري، مع فيلم "حرب كرموز"، للفنان أمير كرارة على المركزين الأول والثاني في صدارة الترتيب.

وعبر حسابه على "إنستغرام"، أكد محمد عادل إمام أن الفيلم استطاع أن يحقق خلال أيام العيد إيرادات وصلت إلى ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري.

كما أشار إلى أن الفيلم حقق أعلى إيراد لفيلم عربي في سينمات الوطن العربي، خاصة أنه يعرض في معظم الدول العربية، بالتزامن مع عرضه بمصر.

وأوضح نجل الزعيم عادل إمام أن الموسم مازال طويلاً، وأنه مستمر في المنافسة من خلال الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي حول رجل الأعمال "سرور" الذي يلتقي بفتاة تدعى "هنا" ويتورطان معاً في مغامرات عدة.

كلمات دالّة

#إيرادات, #محمد عادل إمام, #الوطن العربي, #مصر, #فيلم, #سينما, #عيد الفطر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر