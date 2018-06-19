فيلم مصري يحقق أعلى إيراد بسينمات الوطن العربي

منافسة شديدة يخوضها الفنان محمد عادل إمام بفيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور" الذي يعرض بموسم عيد الفطر السينمائي، من أجل صدارة الإيرادات، حيث يتنافس الفيلم، الذي تشارك في بطولته ياسمين صبري، مع فيلم "حرب كرموز"، للفنان أمير كرارة على المركزين الأول والثاني في صدارة الترتيب.

وعبر حسابه على "إنستغرام"، أكد محمد عادل إمام أن الفيلم استطاع أن يحقق خلال أيام العيد إيرادات وصلت إلى ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري.

كما أشار إلى أن الفيلم حقق أعلى إيراد لفيلم عربي في سينمات الوطن العربي، خاصة أنه يعرض في معظم الدول العربية، بالتزامن مع عرضه بمصر.

وأوضح نجل الزعيم عادل إمام أن الموسم مازال طويلاً، وأنه مستمر في المنافسة من خلال الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي حول رجل الأعمال "سرور" الذي يلتقي بفتاة تدعى "هنا" ويتورطان معاً في مغامرات عدة.