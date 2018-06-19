لماذا غاب عبدالمجيد وأحلام عن حفلات العيد بالسعودية؟

كشف المشرف على #الحفلات_الغنائية_بالسعودية عبدالله مخارش سبب غياب #عبدالمجيد_عبدالله عن حفلات العيد في المملكة، موضحاً أن النجم كان مرتبطاً بمواعيد فحوص طبية في ألمانيا وأميركا.

وطمأن مخارش محبي المغني، مؤكداً في حديث مع إذاعة "إم بي سي إف إم" أن النجم "بخير". وأضاف: "عبدالمجيد من أول الناس الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة في الحفلات بالمملكة".

وفي سياق متصل، لفت مخارش إلى أن الفنان #خالد_عبدالرحمن اتصل به وهنأه، وأكد له جاهزيته للمشاركة في حفلات مقبلة، ومن المحتمل وفقاً لمخارش أن يكون "أبو نايف" من ضمن الفنانين المشاركين في حفلات عيد الأضحى المبارك.

وعند سؤاله عن غياب الفنانة #أحلام عن قائمة الفنانات المشاركات في حفلات العيد أجاب مخارش: "كنت على اتصال بأحلام. كانت لديها حفلات مسبقة ومواعيد من هنا إلى شهر أغسطس/آب. وقد اتفقنا أنا ونواف البناي مع أحلام على أن تكون لها حفلات في جدة والشرقية والرياض، وسيكون لهذه الحفلات ترتيب مختلف يليق بمكانتها إلى جانب جميع الفنانين الكبار".

كما أوضح مخارش أنه ستكون هناك دراسة لأسعار التذاكر وإعادة النظر بها بناء على توجيهات رئيس اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة تركي آل الشيخ "الذي كان حريصاً على تلبية طلبات الجمهور من جميع الاتجاهات"، على حد وصفه.

وفي نفس السياق، كشف المشرف على الحفلات الغنائية في السعودية نواف عبدالله البناي عبر حسابه في "تويتر" ‏عن السعي لدعم المواهب القادمة في الوسط الفني، وأشار إلى أنه سوف يتم إشراك الفنانين الشباب السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية في المملكة لإتاحة الفرصة لهم لإبراز ما لديهم من مواهب.

وقال البناي: "مشاركتهم ستكون مع أبرز نجوم الوطن العربي مع أفضل الفرق الموسيقية، وهذه الفرصة طال انتظارها، وحان الوقت لصناعة نجوم المستقبل".

وحول أسعار التذاكر التي تعتبر الملاحظة الأبرز للجمهور والتي تتكرر وكثر الحديث عنها مؤخراً، أفاد البناي ‏بأنه" تلبيةً لطلب الجمهور سيتم العمل مع الشركات المنتجة لتخفيض أسعار التذاكر لكي تتاح الفرصة للجميع لحضور الحفلات".