من هو المالك الجديد لصحيفة "لوس انجلوس تايمز"؟

أصبح الملياردير باتريك سون-شيونغ الناشط في مجال التكنولوجيا الحيوية، المالك الجديد لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" وقد عين فوراً الصحافي المخضرم نورمان بيرلستاين رئيساً للتحرير.

واشترى باتريك سون-شيونغ، المولود في جنوب إفريقيا وله أصول صينية، صحفاً أخرى منها "سان دييغو يونيون-تريبيون" وهي صحيفة عريقة أخرى في جنوب كاليفورنيا ينبغي أن تتكيف مع العصر الرقمي.

وقال الجراح السابق البالغ 65 عاماً في رسالة إلى القراء "عملنا لحماية تاريخ استقلال الصحافة (في لوس انجلوس تايمز) وجعلها تنمو يبدأ اليوم".

وهو سيدفع 500 مليون دولار إلى مجموعة "ترونك" التي كانت مالكة للصحيفة، ويأخذ على عاتقه 90 مليون دولار من الديون المستحقة لصناديق تقاعد الموظفين.

وقد عين سون-شوينغ، الذي انتقل للإقامة في لوس أنجلوس في الثمانينات للدراسة في جامعة "يو سي ال ايه" قبل أن يمارس الطب ومن ثم يدرسه في المستشفى الجامعي، نورمان بيرلستاين (75 عاماً) وهو صحافي سابق في "وول ستريت جورنال" و"تايم" و"بلومبرغ نيوز" رئيساً للتحرير.

وقد كان بيرلستاين مستشاراً للطبيب الثري طوال فترة المفاوضات لشراء الصحيفة وهو "يتمتع بخبرة رائعة وإلمام تام بإدارة فريق التحرير، كما أنه يتمتع بالحداثة وبالرؤية الثاقبة"، على ما أكد سون-شيونغ.

وهو ينوي نقل موظفي الصحيفة البالغ عددهم نحو 800 إلى إل سيغوندو في ضاحية لوس انجلوس ومغادرة المبنى التاريخي للصحيفة المشيد على طراز "آر ديكو" في حي داونتاون للأعمال حيث كان مقرها منذ العام 1935.

ويساهم الجراح السابق الذي درت عليه استثمارات في التكنولوجيا الحيوية حوالي 7.5 مليار دولار، في نادي "لايكرز" لكرة السلة في لوس انجلوس.