وصية أمال فريد: لا عزاء ولا صحافة في جنازتي

أوصت الفنانة المصرية الراحلة #أمال_فريد بعدم إقامة عزاء لها، وأن تدفن بعيدا عن الصحافة وكاميرات وسائل الإعلام.

وقال سامح الصريطي، وكيل نقابة الممثلين المصريين، إن الفنانة الراحلة أوصت بعدم وجود وسائل الإعلام خلال مراسم دفنها وجنازتها، كما أوصت بعدم إقامة سرداق عزاء لها، والتبرع بمبلغ العزاء للفقراء والمحتاجين.

وكانت الفنانة المصرية قد توفيت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عاما في مستشفى شبرا العام بعد صراع مع المرض.

وقبل وفاتها بساعات، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للفنانة الراحلة التي كانت تقيم في إحدى دور المسنين وتدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.

من جانبها، نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الفنانة الراحلة. وقالت عبد الدايم إن "أغصان شجرة المبدعين والعظماء من زمن الفن الجميل تتساقط"، واصفةً الفنانة الراحلة بأنها "إحدى العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية، وطالما أمتعت الجمهور المصري والعربي بفنها".

الفنانة الراحلة أمال فريد ولدت بالقاهرة في حي العباسية عام 1938، حصلت على ليسانس آداب قسم الاجتماع، دخلت الفن عن طريق مسابقة في مجلة الجيل، ثم رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، واكتشفها المنتج رمسيس نجيب.

كان أول عمل لها أمام الفنانة فاتن حمامة في فيلم "موعد مع السعادة"، ثم انطلقت بعد ذلك في السينما لتقوم بدور البطولة أمام عبد الحليم حافظ في فيلم "ليالي الحب" وكان عمرها آنذاك 17 عاماً.

اعتزلت أمال فريد الفن في أواخر الستينيات بعد أن تزوجت من مهندس مصري كان يقيم في موسكو، وأقامت معه هناك، ثم عادت وعملت في فيلمين فقط، وقررت الاعتزال نهائياً عام 1969.

قدمت العديد من الأعمال السينمائية منها "ليالي الحب" و"شياطين الجو" و"بنات اليوم" و"صراع في الحياة" و"إمسك حرامي" و"ماليش غيرك" و"امرأة في الطريق" و"إسماعيل يس في الطيران" و"من أجل امرأة" و"حماتي ملاك" و"أم رتيبة" و"نساء محرمات" و"إحنا التلامذة" و"بنات بحرى" و"أبو أحمد" و"التلميذة" و"أنا وبناتي" و"الابن المفقود" و"حكاية جواز" و"جدعان حارتنا" و"ذكريات التلميذة" و"بداية ونهاية" و"ست بنات وعريس" و"معبودة الجماهير" و"جزيرة العشاق".