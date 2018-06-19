وفاة ملحن مصري شهير.. بسبب رأفته على كلب شارد

لقي ملحن مصري شهير مصرعه بعد قيامه بعمل إنساني.. من أجل كلب.

وغيّب الموت الملحن #خالد_البكري الذي راح ضحية إنسانيته، حيث كان بصحبة طفليه، وتوقف بسيارته على الطريق الدائري ليطعم كلباً صغيراً مشرداً، تاركاً طفليه في السيارة.

وكانت الصاعقة الكبرى أن الكلب هاجم الملحن بشدة، ما دفعه للعودة بسرعة في اتجاه الطريق ليستقل سيارته، إلا أن سيارة مسرعة صدمته وقتلته في الحال أمام أعين طفليه وسط ذهول المارة، بل وذهول الكلب الذي جلس أمام الجثة وكأنه مصدوم، حسب ما أكده شهود عيان.

وكشفت المطربة أصالة نصري تفاصيل الحادث وكتبت على صفحتها بموقع "إنستغرام" أن "الفنان والملحن الكبير خالد البكري توفي عندما قرر أن يتوقف في الطريق، حيث رأى كلبا على جانبه، واستشعر أنه يحتاج لماء وطعام".

وأضافت أن "الملحن ترك طفليه في السيارة ونزل بالماء ليسقيه، والطعام ليطعمه، وحدث ما حدث، وانتهى مشواره بقصة لن ينساها إنسان، رحمه الله فقد عاش ومات وهو يرحم البشر وغيرهم. ادعوا له ولا تنسوه".

الملحن الراحل خالد البكري ولد لأب سوري وأم مصرية. وقدّم العديد من الألحان لعدد من المطربين والمطربات، منها أغنية "واحدة بواحدة" للفنانة وردة، وأغنية "أحلى الذكريات" للفنان هاني شاكر، وأغنية "اتحدى العالم" للفنان صابر الرباعي، و أغنية "نسيني الدنيا" للفنان راغب علامة، بالإضافة للموسيقى التصويرية لعدة أعمال، منها فيلم "الشقي" ومسلسل "بيت العيلة".

كما قدم الموسيقار الراحل ألحانا للفنانات أنغام وذكرى وسميرة سعيد. ودفن في مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.