فنان مصري بعد هزيمة المنتخب: "احنا مش رقاصين"

رد الفنان المصري شريف منير على الانتقادات التي طالت وفد الفنانين الذي زار منتخب #مصر في معسكره بروسيا.

وتحدثت الاتهامات التي وجهت للفنانين بأنهم كانوا سببا في هزيمة منتخب مصر أمام روسيا، وبالتالي تضاؤل فرص تأهلهم للدور الثاني من المونديال.

وقال منير في فيديو بثه، الأربعاء، على صفحاته الشخصية في مواقع التواصل، إن الفنانين تعرضوا لجرح كبير وإهانة كبيرة بسبب ما حدث.

وأضاف منير: "من العيب أن يقال راقصون ومطبلاتية، نحن أمتعنا الجميع بفننا وأعمالنا ولا نستحق أن نوصف بهذه الأوصاف".

وأكد منير أن الفنانين قد دُعوا للسفر إلى روسيا ومؤازرة لاعبي المنتخب، وتم تسليمهم دعوات الإقامة وتذاكر الطيران، وأي أحد مكانهم كان سيقبل الدعوة".

وتابع: "الفنانون لم يلعبوا المباراة بدل اللاعبين، ولم يشاركوا في إعداد خطة اللعب التي أدت للهزيمة".

ونفى منير مقابلة زملائه الفنانين للاعبي المنتخب المصري في فندق إقامتهم، وأكد أن كل ما تردد في هذا الشأن هو شائعات هدفها النيل من وفد الفنانين والإساءة لهم.

وتساءل الفنان المصري قائلا: "ما الخطأ الذي فعلناه؟ هل لأن الفريق خسر؟ ولماذا يحملوننا نحن سبب الهزيمة؟ نحن تفاعلنا وشجعنا في الملعب، وأصابنا حزن شديد بعد الهزيمة، ومع ذلك تعرضنا لجرح كبير وإهانة أكبر، ووصفونا بألفاظ سيئة، وعبارات قاسية".

وأضاف: "سافرنا لتشجيع المنتخب، وتكفلنا بنفقات كبيرة من أجل الإقامة، ولم نتقاض أي أموال كما قالوا من قوت الشعب".

وأكمل: "الكرة مكسب وخسارة، وفرق كبيرة تتعرض للهزيمة، ولا عيب في ذلك".

وانتقد منير الإساءات التي وجهت للفنانة فيفي عبده، وسأل: "أليست فيفي عبده هي الفنانة التي أمتعتكم في مسرحية "حزمني يا؟".

وختم حديثه: "البعض دعا بسقوط الطائرة التي تقلنا إلى روسيا، فهل لو فاز المنتخب لوضع جميع الفنانين على الرؤوس؟".