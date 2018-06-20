في هذه "الرحلة" بدأت قصة حب وزواج مي سليم ووليد فواز

يستعد الثنائي وليد فواز ومي سليم لعقد قرانهما، الأربعاء، بعد قصة حب جمعت بينهما أثناء المشاركة في تصوير مسلسل "الرحلة" الذي عرض بشهر رمضان الماضي.

الحب انتقل من الدراما إلى الحقيقة، خاصة أن الثنائي قدما في المسلسل دور زوج وزوجته، جمعتهما قصة حب كللت بالزواج قبل أن تقع الخلافات.

ولم يعلن الثنائي حتى الآن عن موعد الاحتفال بعقد القران، وهل سيتم الاكتفاء به أم أن هناك حفل زفاف سيقام يجمع الأهل والأصدقاء.

وحرصت الفنانة ريم البارودي على توجيه التهنئة للثنائي على الزواج، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على "انستغرام" علقت عليها قائلة "مبروك يا حبايبي ألف مبروك.. أحلى عروسة وعريس.. ربنا يتمملكم على خير وحب.. مي سليم ووليد فواز".

الثنائي سبق له التعاون في أعمال فنية من قبل، إلا أن المسلسل "الرحلة" نجح في التقريب بينهما بشكل كبير، خاصة أن معظم المشاهد التي قدماها جمعتهما معا، وسبق لمي سليم الزواج قبل سنوات، ولديها ابنة تدعى "لي لي".