شاهد كيف مازحت أصالة جمهور الرياض.. "طاير عقلي"

يبدو أن محبات #أصالة لم يتركن لها الدور لكي تغني في حفلة الأربعاء في الرياض، ما دفع الفنانة السورية إلى ممازحتهن قائلة: "والله أنا مبسوطة، وطاير عقلي، إنكن عم تغنوا معي، لأن أنا كمان عم آخد دوري".

وفي التفاصيل، ذكرت أصالة في حفلتها التي احتضنها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ليل الأربعاء، بموقف للفنان السوداني محمد الأمين، الذي وبخ جمهوره وهو يردد معه الأغاني قائلاً: "يا تغنوا انتوا يا أغني أنا".

إلا أن تعليق أصالة أتى مخففاً، محملاً بنفحات من المزاح، وذلك عندما خاطبت الفتيات الحاضرات اللواتي ملأن المكان بأصواتهن قائلة: "دقيقة بدي أقول لكم قصة، أنا مبسوطة طاير عقلي إنكم تغنوا معي، والله مبسوطة لأنه عم آخذ دوري بس فيه مطرب عن جد بموت عليه ونفسي أحضروا وإذا جاء على السعودية أرجوكم ادعوني، وهو مطرب من السودان بيعصب كتير إذا غنيتوا، ما بالكم لو غنيتوا هيك بها الشكل؟! فأنا حأجي إذا إجا اعزموني".

وعلى الرغم من أن ملاحظة أصالة للجمهور جاءت تلميحاً إلا أنها لم تردع الحاضرات اللواتي واصلن الغناء والتفاعل على طريقتهن.

يذكر أن العديد من المسارح الغنائية يشهد ظاهرة ترديد الجمهور مع الفنان كنوع من الطرب والولاء، لكنه قد يصل أحيانا إلى حد الصراخ.