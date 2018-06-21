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هكذا مازح هنيدي المنتخب السعودي بعد خسارته!

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
محمد هنيدي
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جاءت خسارة #المنتخب_السعودي أمام منتخب الأوروغواي في الجولة الثانية من مباريات #كأس_العالم المقام في روسيا، لتنهي آماله وآمال المنتخب المصري في الصعود للدور الثاني.

ذلك الأمر الذي دفع الفنان المصري #محمد_هنيدي للتعليق على المباراة عبر حسابه الرسمي على #تويتر، حيث يحرص من خلاله على متابعة كل ما يتعلق بفعاليات كأس العالم.

تغريدة هنيدي تغريدة هنيدي

ومازح هنيدي المنتخب الأخضر قائلا: "مباراة عالية جدا من السعودية.. عاش.. بس بما إننا بخسارة #السعودية خرجنا رسمي.. ممكن نلبسها فيكوا ونقول انكوا السبب في خروج المنتخب المصري".

وكان المنتخب المصري يحتاج إلى فوز السعودية على الأوروغواي من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، وانتظار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة التي تجمعه بشقيقه السعودي، إلا أن فوز الأوروغواي ضمن لها الصعود رفقة #روسيا البلد المنظم إلى الدور الثاني من البطولة.

كلمات دالّة

#تويتر, #محمد هنيدي, #المنتخب السعودي, #روسيا, #كأس العالم, #السعودية

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