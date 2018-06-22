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شاهد عبدالله الرويشد في الطائرة.. وهذا ما قاله للجمهور

المصدر: العربية.نت - محمد جراح
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تجاوز الفنان عبدالله الرويشد الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها أثناء تحضيراته لحفلة بالدمام ودخل على إثرها إلى المستشفى أول من أمس.

وبثت شركة "روتانا" فيديو للرويشد وهو في الطائرة مغادراً المملكة إلى الكويت قال فيه: "مشكورين كل من سأل عني، وأنا الحمدلله وإن شاء الله راجع الكويت وشكراً للمملكة العربية السعودية على كل ما سووه، وشكراً لكل من كتب في تويتر أو الإنستغرام ولكل من سأل أو دق أنا شاكر لكم".

وكان الرويشد قد نقل إلى المستشفى عشية حفلة تجمعه في الدمام بالنجم ماجد المهندس بسبب تعب وإرهاق وارتفاع في السكر وضغط الدم، وفقاً للطبيب عمار العرب الذي باشر حالته الصحية، الأمر الذي استوجب بقاءه تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.

كلمات دالّة

#عبدالله الرويشد, #السعودية, #الكويت

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