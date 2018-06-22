ماذا قال راغب علامة عن حفله في السعودية؟

عاد الفنان راغب علامة من جدة بعد إحيائه حفلاً غنائياً للمرة الأولى في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة بحضور حشد من جمهوره السعودي والعربي وسط تفاعل غير مسبوق.

وقال علامة إن شعوره لحظة وقوفه على المسرح في السعودية كان "رائعاً" خصوصاً أمام هذا الشعب "الطيب والحبيب والقريب من القلب والذواق" وفي بلد يحبه جداً ويحترم شعبه.

وتابع في ذات السياق أنه يرتبط بعلاقة فنية مع الشعب السعودي منذ الثمانينيات ولطالما كان يفرح لوجود سعوديين بين الحاضرين في أي حفل يقيمه في دول عربية أو غربية واصفاً هذا الحفل بأنه "الحلم الذي أصبح واقعا"، وواعداً بتقديم المزيد من الحفلات في كل أرجاء المملكة في المستقبل القريب.

أما بالنسبة لما كُتب على تويتر من تعليقات عن حفل جدة فهو برأيه مؤشر على الانفتاح الحاصل في السعودية.

من جهة أخرى، أطلق علامة فيديو كليب تزامناً مع عيد الفطر بعنوان "اللي باعنا" باللهجة المصرية وبإدارة المخرج زياد خوري، وقد صوّره في أوكرانيا وهو من ألحان محمود خيامي وكلمات محمد البوغا.

وأكد الفنان اللبناني أنه سبق أن قدم أغنيات خليجية في ألبوماته السابقة، مثل "ما يجوز"، وكانت في قمة النجاح على حد قوله.

واعتبر أن الفنان يدفع ضريبة بسبب مشواره الفني وهو عدم وجود "حرية" في حياته خصوصاً بعد ثورة السوشيال ميديا.

وتحدث عن احتمال خوضه معترك السياسة فقال إنه طالما كان هناك نظام طائفي في لبنان فمن الصعب أن يقبل بأن يكون شريكاً في عدم تطور البلد، لأن النظام الطائفي يعيق التطور والازدهار، لكن "عندما تصبح هناك إرادة في بناء الوطن" حينها يكون من واجبه أن يشارك في هذا البناء.

بعيداً عن نشاطاته الفنية كشف أن ولديه خالد ولؤي لن يفكرا في دخول المعترك الفني لأن لهما أحلامهما الخاصة.