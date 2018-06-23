شاهد زوجة عمرو دياب تحتفل بدون خاتم زواج

عادت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، للتفاعل من جديد عبر حسابها على "انستغرام"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

فقد نشرت مقطع فيديو تظهر فيه وهي تحتفل وترقص، وعلقت عليه قائلة "الاحتفال بالحياة والحب"، لتنهمر عليها التعليقات من محبيها ومحبي زوجها عمرو دياب.

Celebrating life & Love A post shared by Zeina (@zeinaashour) on Jun 22, 2018 at 2:34pm PDT

وكان لافتاً ظهور زينة عاشور دون أن ترتدي خاتم الزواج، وذلك بالتزامن مع ما يثار في الفترة الأخيرة حول علاقة الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، وظهورهما معا في أكثر من مناسبة وحفل غنائي.

فيما تظل زينة عاشور بعيدة عن الأضواء ولا تظهر برفقة زوجها، كما أنها لم تتحدث عن كل ما يثار حول تلك العلاقة التي تحدث عنها الجمهور في التعليقات.

وهاجم عدد كبير من الجمهور عمرو دياب في تعليقاتهم بسبب تجاهله لزوجته، وعدم رده على ما يقال عن علاقته بدينا الشربيني.