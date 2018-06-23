كاظم الساهر يفتتح مهرجان موازين في الرباط

افتتح كاظم الساهر فعاليات الدورة رقم 17 من مهرحان موازين الغنائي في العاصمة المغربية الرباط.

وأدى كاظم الساهر في منصة ليالي الشرق في الرباط، أشهر أغانيه، التي صنعت منه قيسر الغناء العربي، أمام الجمهور المغربي.

ورافقت كاظم الساهر، في خامس ظهوره في مهرجان موازين، فرقة موسيقية مغربية، برئاسة المايسترو المغربي صلاح الشرقاوي.

وتتواصل سهرات مهرجان موازين في مدينة الرباط وجارتها مدينة سلا، إلى غاية 30 من شهر يونيو الجاري.

ولم يعقد كاظم الساهر ندوة صحافية، كما جرت العادة، في كل حضور لمهرجان موازين.

وتحدثت تسريبات عن عدم رغبة قيصر الغناء العربي في مواجهة الصحافيين في موضوع زواجه الجديد.

هذا وسجل حفل كاظم الساهر "حضورا متوسطا" عدديا للجمهور، على عكس مشاركاته السابقة، التي جذبت جماهير مغربية عدديا أكبر.

وتحدثت إدارة موازين عن "افتتاح باهر" لدورة العام 2018 من المهرجان، متحدثة عن "جذب آلاف الجماهير للاستمتاع بنجومهم المفضلين".