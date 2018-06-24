بالصور.. هكذا هنأت فنانات المرأة السعودية بالقيادة!

احتفالات كبرى تشهدها المملكة العربية #السعودية، مع بدء تطبيق القرار الخاص بقيادة السعوديات للسيارة، ذلك القرار الذي وجد دعما كبيرا من داخل المملكة وخارجها.

وحرصت الفنانة أنغام على دعم القرار والمباركة للمرأة السعودية، من خلال حسابها على "تويتر"، حيث نشرت صورة لمرأة سعودية خلف المقود.

وشاركت في هاشتاغ "سوقي كلنا معك" قائلة "قدها وقدود يا بنت المملكة.. مبروك"، تلك المشاركة التي شهدت تفاعلا كبيرا مع أنغام من قبل جمهورها بالمملكة العربية السعودية.

فيما قامت زينة بنشر فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" للحظات الأولى لتطبيق القرار بالمملكة، والذي أظهر قيادة المرأة السعودية للسيارة وسط تفاعل الجميع ومباركته.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة "مبروك.. مبروك للمرأة السعودية السواقة.. فرحانه بيكو.. مليون مبروك للسعودية والسعوديات".

من جانبها، عبرت الفنانة المصرية، رشا مهدي، عن سعادتها بتغريدة أطلقتها عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيها "النهاردة أول يوم المرأة السعودية تسوق.. بجد فرحتني الفيديوهات كلها المبهجة وانتوا سايقين وفرحانين ومشغلين مزيكا.. ألف مبروك يا حبايبي وربنا معاكوا وكلنا معاكوا وفخورين بيكو.. وعقبال الطيارة".

احتفال خاص قدمته النجمة نادين نسيب نجيم من خلال حسابها عبر "إنستغرام"، حيث نشرت فيديو تحتفل من خلاله ببدء تنفيذ القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة، وعلقت عليه قائلة "إنه يوم المرأة السعودية بامتياز.. استمري بالقيادة".

وبدورها لم تفوت هند صبري الفرصة من أجل الاحتفال بالمرأة السعودية، بعدما نشرت عبر "إنستغرام" صورة من احتفال السعوديات بالقيادة.

وعلقت عليها برسالة مطولة أكدت فيها أن اليوم مهم جدا للمرأة في كل مكان بالدنيا، مؤكدة أن جزءا من الفطرة هو القيادة والتصدر.

وخاطبت هند صبري السعوديات قائلة "نساء السعودية شاطرين من زمان.. اليوم يومكم.. وروا العالم شطارتكم".

الفنانة المصرية ياسمين رئيس كانت حريصة على توجيه التهنئة للسعوديات، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مجموعة صورة للمرأة السعودية خلف المقود، وعلقت عليها قائلة "مبروك لبنات السعودية.. سوقوا وانطلقوا واستمتعوا".