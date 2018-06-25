أحلام تتنازل عن أجرها في مهرجان موازين بالمغرب

أعلنت الفنانة أحلام أنها ستتنازل عن أجر حفلها بالكامل في مهرجان موازين وتتبرع به لأحد المستشفيات المغربية، وذلك تضامنا مع حملة المقاطعة التي يخوضها المغاربة منذ أشهر احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية.

وقالت أحلام في بيان عبر صفحتها بموقع "إنستغرام"، إنها تتعاطف مع المطالب التي عبّر عنها عدد من المغاربة في حملة مقاطعة مهرجان موازين، لكنها لا يمكن أن ترفض أي دعوة تتاح لها للقاء جمهورها في المغرب، وذلك في إطار التزاماتها المهنية، خاصة أن "موازين هو مهرجان ثقافي وإنساني ومشجع على السياحة في المغرب".

وأضافت أحلام "ها أنا أسهم معكم بالتنازل والتبرّع بأجري بالكامل في موازين لصالح أحد المستشفيات، كدعم مني وتعبيرا عن صدق محبّتي لكم، وفقط لقائي بالجمهور المغربي الحبيب هو الأجر الذي سأتقاضاه".

وكان القائمون على حملة المقاطعة، وجهوا إلى الفنانين المدعوين لمهرجان موازين الذي بدأ يوم 22 من الشهر الجاري ليتواصل حتى آخر الشهر من بينهم أحلام، رسالة جاء فيها "لا تأتِ للمغرب مطربا فهنا غير مرحب بك لأنك ستغني وترقص دون أن تنتبه لمعاناة كل مواطن فقير في هذا البلد، وسوف تتقاضى أجرك من جيوب الفقراء وعلى حساب جوعهم وعطشهم، سنقاطعك ونقاطع موازين، مرحبا بكم سائحين لبلدي لكن لا لغنائكم ورقصكم على دموعنا وفقرنا، نحن لا نريد غناء ورقصا نريد بيتا للمشردين وخبزا للجوعى".

وستختتم الفنانة أحلام الدورة 17 لمهرجان موازين، حيث ستحيي حفلا يوم السبت القادم، دعت إليه المقاطعين قائلة "أنتظركم جميعا تعالوا ووصلوا صوتكم من خلالي.. بانتظاركم حبايبي جمهوري الغالي".