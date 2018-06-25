الكويت.. وفاة مؤلف "رقية وسبيكة" بجلطة دماغية

توفي الكاتب الكويتي القدير مبارك الحشاش، أمس الأحد، بعد إصابته بجلطة في المخ بأحد مستشفيات الكويت.

والراحل الحشاش كتب العديد من الأعمال الفنية، سواء في المسرح أو التلفزيون والإذاعة، ومن أبرز أعماله في التلفزيون "رقية سبيكة، عش الزوجية، الناس أجناس"، وهو والد للكاتب عبد العزيز الحشاش والمخرج يوسف الحشاش.

ونعى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي محمد الجبري، الكاتب الكويتي مبارك الحشاش، أحد أهم كتاب المسرح والتلفزيون والإذاعة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

وقال الوزير الجبري في بيان صحافي، الاثنين، إن الراحل سجل اسمه بأحرف من نور في ذاكرة المسرح والتلفزيون على المستويين الكويتي والخليجي بأعمال مثلت إبداعا في المضمون والرؤية والمعالجة المسرحية والدراما التلفزيونية والإذاعية جعلت منه أشهر كتّاب جيله من المبدعين الذين مهدوا الطريق للأجيال الشابة من بعده للانطلاق على خطى دربه الإبداعي.

وأكد أن الراحل مبارك الحشاش عبر في كل الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية التي قام بكتابتها عن حس وطني كويتي أصيل تجاه قضايا الوطن والمواطنين بأسلوب راق ونقد بناء بعيدا عن الإسفاف، ما زاد من احترام وتقدير الجميع له وتمتعه بالخلق الكريم في الوسط الفني.

وثمن الوزير الجبري ما قدمه الحشاش من أعمال تلفزيونية عديدة تعتبر من كنوز المكتبة التلفزيونية الكويتية والخليجية.

وأشاد في الوقت ذاته بأعمال الراحل المسرحية التي قدمها كبار نجوم المسرح في الكويت، منها "هذا سيفوه"، "طاح مخروش" و"الأسود" وغيرها، إضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية الإذاعية التي نالت شهرة كبيرة على المستوى الخليجي التي ستظل لآلئ مبهرة وعلامات مضيئة في سجل حياته.

وتقدم الوزير الجبري بخالص العزاء وأصدق المواساة لأسرة الفقيد والأسرة الفنية الكويتية والخليجية، داعيا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وعشاق فنه جميل الصبر والسلوان.