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انفصال الفنانة المصرية رانيا يوسف عن زوجها الثالث

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
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أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال طارق عزب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وقالت رانيا يوسف عن انفصالها: "بكل حب وود واحترام تم الانفصال بيني وبين زوجي بعد زواج استمر 6 سنوات.. قدر الله وما شاء فعل".

رانيا يوسف وطليقها رانيا يوسف وطليقها

وبذلك تنتهي الزيجة الثالثة للفنانة رانيا يوسف، والتي استمرت 6 سنوات، حيث سبق لها الزواج من المنتج محمد مختار ورجل الأعمال كريم الشبراوي.

ومن ناحية أخرى، تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلمها السينمائي الجديد "عش الدبابير" بطولة مجدي كامل، وسارة سلامة، ونور فخري، ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

وكان آخر فيلم قدمته رانيا يوسف للسينما عام 2015 مع عمرو سعد وحمل عنوان "ريجاتا" للمخرج محمد سامي.

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