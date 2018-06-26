محمد رمضان يتذكر أيام "الفقر" بصورة طريفة وتعليق صادم

قبل أيام طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "نمبر وان"، التي أحدثت جدلا كبيرا في الوسط الفني، بين معارض لها يرى أن صاحبها تملكه الغرور، ومؤيد يتقبل كل ما يقدمه نجمه المفضل.

وفي ظل ما تحققه الأغنية من مشاهدات تجاوزت الأربعة ملايين، قرر رمضان أن يعود إلى الوراء قليلا حينما كان في بداية مشواره الفني.

حيث تذكر رمضان ما جرى قبل 14 عاما، وبالتحديد في عام 2004، بعدما نشر صورة تجمعه بالفنان الراحل سعيد صالح في إحدى المسرحيات عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وذكر رمضان أنه في ذلك التوقيت لم يكن يمتلك سوى ثقته بالله، وما يقرب من 13 جنيها مصريا، وواجه كماً كبيراً من الإحباطات لا يتحملها أحد.

حيث كان ينتظر المخرجين أمام المسارح في المساء، بحثاً عن فرصة، ولم يتملكه اليأس رغم إحباط بعض المخرجين له.

وها هو الآن وصل إلى بداية طريقه، وأوضح الفنان المصري أنه يرغب في أن يكون أملا لكل شاب يائس، ليؤكد أنه لا يوجد مستحيل.